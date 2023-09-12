1 ложка соды и 3 ложки порошка: этим методом отстирываем любые вещи — пятна и серость уходят сразу

Если вы не знаете, как привести в порядок вещи с застарелыми пятнами, посеревшие или пожелтевшие, то попробуйте этот проверенный метод.
Его хозяйки используют еще с советских времен. И он неизменно показывает себя с самой лучшей стороны.
Содовый раствор моментально удаляет все пятна и лишние оттенки из ткани, загрязнения сходят на нет моментально.
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В большую кастрюлю бросьте 3 столовые ложки стирального порошка, 2 столовые ложки с горкой любого пятновыводителя, 1 ложку с горкой пищевой соды, влейте 2 ложки подсолнечного масла.
Добавьте крутой кипяток до середины кастрюли. Перемешайте чем-то деревянным и погрузите вещи. Накройте крышкой.
Пропаривайте вещи в кастрюле на низких температурах 10-20 минут. Потом оставьте в посуде на несколько часов, а лучше даже на ночь под крышкой.
Выньте, отожмите и простирайте в машинке. Достанете вещи из автомата чистейшие!
Источник: дзен-канал «Марина Жукова»