Понравился способ с нашатырем: поливаем нагар на сковородке — становится мягким, легко отваливается

Даже самый сложный нагар слезет со сковородок под воздействием копеечного нашатырного спирта, который можно купить в любой аптеке.

Правда, для этого стоит запастись временем, ведь наслоения черноты не так-то просто отслоить от посуды.

Работать с нашатырем нужно в перчатках и в хорошо проветриваемом помещении, либо вообще на воздухе. Например, на даче.

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Смачиваем бумажные салфетки в нашатыре и раскладываем их по черной поверхности посуды. Укрываем пакетами или целлофаном. Оставляем в таком положении на ночь. Утром нагар легко смоется металлической губкой.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».