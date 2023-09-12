Засор в трубе рассосался сам за несколько минут - развели раствор из подручных средств

Не всегда есть возможность вызвать сантехника. Да и деньги надо тратить на специалиста. Лучше постараться решить засор в трубах самостоятельно. Тем более для этого можно приготовить эффективный раствор из подручных средств.

Если у вас забилась раковина или ванна - засыпьте в слив три столовые ложки соды. Далее лейте уксусную кислоту. Если пошла пена, то все идет как надо.

Пусть пройдет минут пять, пена уйдет. Потом залейте в слив кипяток. Уровень воды в раковине тут же поднимется, оставьте как есть на несколько минут.

Потом включите воду. Вся грязь из слива уйдет сама.

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