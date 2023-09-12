Как превратить дешевый кофе в благородный напиток: нужна одна щепотка — натуральные усилители вкуса

Завалялась в шкафу банка дешевого кофе? Не спешите ее выбрасывать. Если воспользоваться маленькими хитростями, напиток получится не хуже тех, что готовят из элитных сортов зерен.

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Чтобы провернуть этот трюк, вам потребуется раздобыть немного морской соли и молотой корицы. Эти продукты сработают как натуральные усилители вкуса.

Добавьте в чашку с напитком одну щепотку специи и такое же количество пряности. Хорошенько все перемешайте и наслаждайтесь бодрящим ароматом.

Помимо этого, в кофе можно положить сушеную цедру лимона и апельсина. Эти добавки тоже положительно скажутся на вкусе напитка.

Источник: novate.ru