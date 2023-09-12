Раскрываем самый вредный миф о клубнике: мульчирование на зиму обязательно!

Среди садоводов и огородников распространен очень вредный миф о том, что якобы клубника не нуждается в мульчировании. Это неправда.

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При мульчировании повышается урожайность клубники на 30%, также уменьшается заболеваемость на 50%.

Поэтому крайне важно укрывать грядки с клубникой соломой, перепревшими опилками, подсохшей травой, хвойным опадом, картоном, агроволокном.

Отметим, что на зиму укрывать специальными укрытиями клубнику не нужно. Это довольно зимостойкая культура. Но она не переносит морозы без снега. Чтобы этого избежать, надо мульчировать.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».