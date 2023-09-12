Рубль улетит в небо ко 2 октября: доллару пришел конец, Центробанк нашел выход

Экономические аналитики заявили, что в ближайшее время рубль укрепится и пока так останется. Несмотря на то что Центробанк не смог существенно повлиять на котировки повышением ключевой ставки — выход все равно нашелся.

«ЦБ пробует применить непосредственное регулирование курса рубля за счет продажи валюты. И пока у них получается», — сообщил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

По мнению аналитиков, если так дальше и пойдет, то ко 2 октября доллар грохнется до 85 рублей. Это оптимистичный сценарий, который имеет место быть.

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