Добавили обычный нашатырь — отстирали все вещи до идеала: даже старые десятилетние пятна ушли

Сколько бы не производили новомодной бытовой химии, нет ничего лучше старых проверенных методов стирки времен СССР.

В те годы люди ловко научились решать проблемы копеечными средствами, которые может купить каждый.

Даже самые мощные и старые пятна, к примеру, вы можете убрать со своей одежды при помощи простого раствора с нашатырем.

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Вскипятите в кастрюле воду, влейте 1 колпачок любого кондиционера для белья или 3 столовые ложки растительного масла, бросьте 100 граммов натертого хозяйственного мыла или 2 столовые ложки средства для мытья посуды, добавьте 3–4 столовые ложки нашатыря. Хорошо перемешайте.

Опустите вещи с пятнами в раствор. Закройте крышкой и оставьте на 3–4 часа (или на 8 часов, если пятна тяжелые). Иногда вещи переворачивайте деревянной палочкой.

Потом постирайте вещи в стиралке на нужном режиме. На выходе вы поразитесь результату!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».