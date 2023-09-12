Используем самый дешевый порошок и средство из аптеки: не нарадуемся эффекту — идеально чистые вещи

Вам больше не придется тратиться на дорогие порошки и кондиционеры для белья, когда вы перейдете на метод стирки с глицерином.

Это дешевенькое вещество из аптеки творит настоящие чудеса. Оно усиливает качество любого порошка, даже самого бюджетного.

Кроме того, белье, простиранное с глицерином становится очень мягким и приятным на ощупь без всякого кондиционера.

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Три столовые ложки глицерина налейте в лоток стиральной машины, который предназначен для кондиционера. Поставьте нужный режим стирки и запустите процесс.

На выходе вещи будут отлично простираны, станут нежными.

Источник: «Ms.Чистота».