«Дубовая» кожура тыквы сама слезет — помогут вода и микроволновка

Наступает сезон тыквы. Это очень вкусный овощ, но часто сложно ее почистить из-за «дубовой» кожуры. И не всегда в итоге хочется купить ее в магазине, потому что потом придется долго с ней мучиться.

Но есть лайфхак — как справиться быстро с задачей. Замочите тыкву на ночь в теплой воде. Это позволит кожуре размякнуть.

Утром сделайте на тыкве небольшие надрезы и отправьте на одну минуту в микроволновую печь. После этой процедуры шкурку можно снимать руками, все сползет очень быстро.

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