Шерсть домашних питомцев легко выполаскивается: бросаем в машинку один предмет — на выходе все чистейшее

Если вас замучила шерсть животных, которая никак не желает выполаскиваться из вещей, значит, пришло время народных лайфхаков.

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Рекомендуется бросать в барабан с вещами плетеную искусственную мочалку, либо силиконовую губку для посуды или тела. Также можно использовать обычный целлофановый пакет для продуктов.

Процесс стирки запускайте далее как обычно. Брошенные в машинку предметы должны собрать на себя всю шерсть, волосы и мелкий мусор, которые обычно не выполаскиваются из вещей при стирке.

Источник: дзен-канал «Живи легко».