Одной бутылкой довели унитаз до блеска: ничего отшаркивать не надо, грязь сама стекает

Метод очищения унитаза бутылкой — настоящая находка для тех, кто не желает тратить свое лучшее время на удаление грязи.

Возьмите любую маленькую пластиковую бутылочку, несколько моющих средств и сделайте раствор, который будет делать всю работу за вас.

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Вам понадобится любое дезинфицирующее средство, а также жидкость для мытья посуды. Соедините и влейте в бутылочку.

У горлышка бутылки сделайте несколько дырочек, положите ее в сливном бачке так, чтобы дырочки погружались в воду.

Прикройте бачок крышкой и далее пользуйтесь унитазом как обычно, периодически промывая чашу ершиком.

Выливающаяся жидкость будет постоянно воздействовать на отложения и смывать их за вас.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».