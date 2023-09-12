Как правильно убрать розу на зимовку: чем подкормить и как обрезать

Фото: freepik.com

Начинаем это делать в октябре.

Розы могут легко перенести зиму, если их правильно обрезать. Опытные огородники советуют в октябре оборвать листья у роз - сначала нижние, потом остальные.

Это нужно для того, что растение перестало получать кислород естественным путем - через листья. Тогда роза начнется готовиться к зиме.

Также перед холодами нужно правильно подкормить растение. Осенью розы угощают только калийно-фосфорными удобрениями, которые приостанавливают рост. Азотные надо обязательно исключить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также