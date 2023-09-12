Как правильно убрать розу на зимовку: чем подкормить и как обрезать

Это нужно для того, что растение перестало получать кислород естественным путем - через листья. Тогда роза начнется готовиться к зиме.

Также перед холодами нужно правильно подкормить растение. Осенью розы угощают только калийно-фосфорными удобрениями, которые приостанавливают рост. Азотные надо обязательно исключить.

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