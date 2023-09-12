В восторге от метода «10 ложек»: унитаз мгновенно доводится до блеска — просто выливаем внутрь

Даже дорогая специальная химия порой не способна справиться с минеральными отложениями на унитазе в виде мочевого камня или известкового налета.
Тут может помочь народный состав, ингредиенты для которого продаются в каждой аптеке по доступной цене.
Это средство наведет чистоту в вашем унитазе на раз и два. При этом вам не нужно будет с силой надраивать чашу, все практически само смоется в канализацию.
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В 2 литра воды вылейте 100 миллилитров перекиси водорода и 50 миллилитров аммиака.
Влейте состав в унитаз, распределите ершиком, оставьте на несколько часов. Вымойте поверхность при помощи щетки.
Источник: дзен-канал «Дачный гороскоп».