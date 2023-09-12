В восторге от метода «10 ложек»: унитаз мгновенно доводится до блеска — просто выливаем внутрь

Унитаз до и после обработки. Фото: соцсети

Вы оцените простоту данного способа.

Даже дорогая специальная химия порой не способна справиться с минеральными отложениями на унитазе в виде мочевого камня или известкового налета.

Тут может помочь народный состав, ингредиенты для которого продаются в каждой аптеке по доступной цене.

Это средство наведет чистоту в вашем унитазе на раз и два. При этом вам не нужно будет с силой надраивать чашу, все практически само смоется в канализацию.

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В 2 литра воды вылейте 100 миллилитров перекиси водорода и 50 миллилитров аммиака.

Влейте состав в унитаз, распределите ершиком, оставьте на несколько часов. Вымойте поверхность при помощи щетки.

Источник: дзен-канал «Дачный гороскоп».

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