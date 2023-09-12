В восторге от метода «10 ложек»: унитаз мгновенно доводится до блеска — просто выливаем внутрь

Даже дорогая специальная химия порой не способна справиться с минеральными отложениями на унитазе в виде мочевого камня или известкового налета.

Тут может помочь народный состав, ингредиенты для которого продаются в каждой аптеке по доступной цене.

Это средство наведет чистоту в вашем унитазе на раз и два. При этом вам не нужно будет с силой надраивать чашу, все практически само смоется в канализацию.