Увидели листья герани сухими и пятнистыми — поливаем простым составом: эффект моментальный

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В этом случае может прийти на помощь удобрение, которое работает быстро и почти всегда эффективно. Это монокалий фосфат, он продается в любом садоводческом отделе и стоит недорого.

Один грамм монокалия фосфата нужно растворить в 1 л отстоянной воды. Полить получившимся раствором герань по увлажненной земле.

Листья герани станут зелеными, также укрепится корневая система растения.

Источник: Telegram-канал «Цветочница».