Доводим унитаз до кристального блеска составом за 10 рублей: на глазах налет стекает

Сделайте дома этот универсальный порошок за 10 рублей, и вы никогда больше не узнаете о налете и потеках на унитазе, ванне, кафеле.
Дешевенькое средство великолепно очищает даже самые сложные наслоения с минеральной природой образования.
Вы увидите, как грязь начинает расползаться буквально на ваших глазах под воздействием этого эффекивного порошка.
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Возьмите по три столовые ложки лимонной кислоты, стирального порошка и горчицы (порошок). Смешайте до однообразного состава.
Нанесите на влажные поверхности ванны либо унитаза. Оставьте на пять минут, потом почистите ершиком или щеткой. Все смоется на ура!
Источник: дзен-канал «Марина Жукова».