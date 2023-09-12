Доводим унитаз до кристального блеска составом за 10 рублей: на глазах налет стекает

Сделайте дома этот универсальный порошок за 10 рублей, и вы никогда больше не узнаете о налете и потеках на унитазе, ванне, кафеле.

Дешевенькое средство великолепно очищает даже самые сложные наслоения с минеральной природой образования.

Вы увидите, как грязь начинает расползаться буквально на ваших глазах под воздействием этого эффекивного порошка.