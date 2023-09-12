Доводим унитаз до кристального блеска составом за 10 рублей: на глазах налет стекает

Унитаз до и после чистки. Фото: соцсети

Вы дома с легкостью сами соберете этот состав.

Сделайте дома этот универсальный порошок за 10 рублей, и вы никогда больше не узнаете о налете и потеках на унитазе, ванне, кафеле.

Дешевенькое средство великолепно очищает даже самые сложные наслоения с минеральной природой образования.

Вы увидите, как грязь начинает расползаться буквально на ваших глазах под воздействием этого эффекивного порошка.

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Возьмите по три столовые ложки лимонной кислоты, стирального порошка и горчицы (порошок). Смешайте до однообразного состава.

Нанесите на влажные поверхности ванны либо унитаза. Оставьте на пять минут, потом почистите ершиком или щеткой. Все смоется на ура!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».

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