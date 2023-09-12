Почему холодильник и кухню моем только раствором уксуса: не видели такого эффекта от порошка никогда

Уксус. Фото: соцсети

Этим дешевым продуктом вы сможете заменить целый список чистящих средств.

Уксус — это не только пищевой продукт, который создает особенный вкус блюд и помогает в консервации. Это к тому же отличное моющее средство. Причем максимально доступное и дешевое.

Одним раствором уксуса вы сумеете заменить целый арсенал различных моющих веществ, которые вы покупаете в отделах бытовой химии.

Уксус великолепно устраняет неприятные запахи, смывает липкий налет с поверхностей, размягчает и удаляет загрязнения, а также засохшие кусочки пищи.

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Также уксус в качестве очищающего средства предпочитают те люди, которые не любят запах бытовой химии.

Раствор уксуса делайте с той концентрацией, которая необходима для решения вашей проблемы. Если наслоения сильные, то и уксуса наливайте больше. Также держите уксус на особо проблемных местах минут 15 и только потом смывайте.

Источник: дзен-канал «По-домашнему вкусно».

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