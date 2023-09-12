Почему холодильник и кухню моем только раствором уксуса: не видели такого эффекта от порошка никогда

Уксус — это не только пищевой продукт, который создает особенный вкус блюд и помогает в консервации. Это к тому же отличное моющее средство. Причем максимально доступное и дешевое.

Одним раствором уксуса вы сумеете заменить целый арсенал различных моющих веществ, которые вы покупаете в отделах бытовой химии.

Уксус великолепно устраняет неприятные запахи, смывает липкий налет с поверхностей, размягчает и удаляет загрязнения, а также засохшие кусочки пищи.