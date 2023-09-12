Объявлен курс доллара на 19 сентября: стихийные скачки, скоро развернет

Курс доллара начал уверенное снижение. Во вторник, 12 сентября, «американец» на Московской бирже упал уже ниже 92 рублей. Однако экономические аналитики уверены, что так будет не долго.

«Доллар к следующей неделе снова взлетит и к 19 сентября снова приблизится к 100 рублей. Пока я не вижу серьезных факторов для укрепления нашей валюты. Происходят обычные стихийные скачки», — заявила экономист Екатерина Константинова.