Объявлен курс доллара на 19 сентября: стихийные скачки, скоро развернет

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Реальные цифры.

Курс доллара начал уверенное снижение. Во вторник, 12 сентября, «американец» на Московской бирже упал уже ниже 92 рублей. Однако экономические аналитики уверены, что так будет не долго.

«Доллар к следующей неделе снова взлетит и к 19 сентября снова приблизится к 100 рублей. Пока я не вижу серьезных факторов для укрепления нашей валюты. Происходят обычные стихийные скачки», — заявила экономист Екатерина Константинова.

По мнению эксперта, даже если ЦБ поднимет ключевую ставку — это все равно не поддержит курс рубля в ближайшее время.

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