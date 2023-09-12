Считаем этот метод лучшим: выливаем на вещи стакан уксуса и стираем — никогда так идеально не очищались

Попробуйте использовать уксус при запуске автоматической стирки. Этот дешевенький продукт заметно усиливает порошок.

Ваши вещи на выходе будут просто роскошными, они идеально простираются, пятна исчезнут, а ткань будет нежной и мягкой на ощупь, как после применения кондиционера.

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Вылейте стакан столового уксуса 9% прямо на белье в барабане стиралки, включите машинку.

Когда достанете свои вещи, то не узнаете их.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»