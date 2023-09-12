Теперь по другому стирать не хотим: только «методом трех ложек» — за 15 минут вещи идеальные

Вы навсегда откажитесь от обычной стирки, когда попробуете этот метод с солью и разрыхлителем теста.

После такой стирки вещи становятся просто идеальными, будто вы их только что купили. При этом вы можете существенно экономить на специальных моющих средствах - уверенно сокращать количество используемого порошка или покупать самый дешевый.

Также не понадобится кондиционер для белья, поскольку соль отлично справляется с его задачей.