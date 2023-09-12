Теперь по другому стирать не хотим: только «методом трех ложек» — за 15 минут вещи идеальные

Вы навсегда откажитесь от обычной стирки, когда попробуете этот метод с солью и разрыхлителем теста.
После такой стирки вещи становятся просто идеальными, будто вы их только что купили. При этом вы можете существенно экономить на специальных моющих средствах - уверенно сокращать количество используемого порошка или покупать самый дешевый.
Также не понадобится кондиционер для белья, поскольку соль отлично справляется с его задачей.
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Растворите в воде 2 столовые ложки с горкой соли. Бросьте также 1 столовую ложку разрыхлителя. Тщательно перемешайте.
Замочите в этом растворе вещи. Через два часа простирайте в этой же воде или киньте в машинку на нужный режим. Также в барабан можно бросить несколько ложек соли для большего эффекта.
Вещи на выходе станут чистейшими.
Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»