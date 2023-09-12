На нагар высыпали четыре ложки соды, залили сверху: пенная реакция очистила сковороду до блеска — простой метод

Обязательно удаляйте налет и нагар со сковородок. Он портит внешний вид посуды и мешает теплопроводности. В итоге пища готовится дольше и с большими энергетическими затратами.

Убрать нагар можно при помощи простого народного метода, для него понадобятся сода и кола.