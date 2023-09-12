На нагар высыпали четыре ложки соды, залили сверху: пенная реакция очистила сковороду до блеска — простой метод

Обязательно удаляйте налет и нагар со сковородок. Он портит внешний вид посуды и мешает теплопроводности. В итоге пища готовится дольше и с большими энергетическими затратами.
Убрать нагар можно при помощи простого народного метода, для него понадобятся сода и кола.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Отмерьте четыре–пять столовых ложек соды. Смешайте их с четвертью стакана колы.
Нанесите этот состав на обгоревшую сковороду и оставьте на 15 минут. Потом почистите и смойте.
Источник: дзен-канал: «Будни обычной женщины».