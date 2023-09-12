На нагар высыпали четыре ложки соды, залили сверху: пенная реакция очистила сковороду до блеска — простой метод

Нагар на сковороде стекает сам. Фото: соцсети

Это простой и доступный способ.

Обязательно удаляйте налет и нагар со сковородок. Он портит внешний вид посуды и мешает теплопроводности. В итоге пища готовится дольше и с большими энергетическими затратами.

Убрать нагар можно при помощи простого народного метода, для него понадобятся сода и кола.

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Отмерьте четыре–пять столовых ложек соды. Смешайте их с четвертью стакана колы.

Нанесите этот состав на обгоревшую сковороду и оставьте на 15 минут. Потом почистите и смойте.

Источник: дзен-канал: «Будни обычной женщины».

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