Каким будет доллар в ближайшие две недели: смешные цифры — никто не ожидал

Российская валюта на последних торгах Мосбиржи уверенно выросла к основным валютам.

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Курс доллара упал до 95,08 рубля, евро — до 102,5 рубля.

По словам экономиста и финансиста Константина Церазова, произошло это на фоне ожидания повышения ставки Центробанка РФ, роста предложения валюты от экспортеров и позитивных новостей по внутренней статистике.

Если тенденция продолжится, то в ближайшие недели доллар может подешеветь до 90 рублей, уверен эксперт.

Источник: 1prime.ru