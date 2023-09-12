Готовим клубнику к зиме: чем защитить, чтобы ягода счастливо пережила холода

Клубника не относится к морозостойким растениям. Поэтому оставлять ее просто так под снегом нельзя. Осенью следует позаботиться о ягоде, чтобы в следующем сезоне радоваться изобильному цветению и богатому урожаю.

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Ягодник нужно обязательно укрыть. Для этого подойдет солома, опилки, еловый лапник. Важно, чтобы выбранный материал был чистым и не пораженным грибком, так что знающие люди советуют останавливаться на лапнике.

Укрывать клубничные грядки следует тогда, когда холод установится не только ночью, то есть отрицательные температуры будут фиксироваться днем.

По материалам сайта Belnovosti