В чем замариновать мясо, чтобы таяло во рту: попробовали – получился кулинарный шедевр

Блюда из мяса получаются намного вкуснее, если предварительно сырье замариновать. Большинство людей знают маринады из уксуса или кефира. Между тем, есть уйма соусов, благодаря которым можно добиться шедевра.

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Любители сладковатых вкусов маринуют мясо в гранатовом, цитрусовом или ананасовом соке. Также на ура идет маринад с киви. И это самый быстрый способ подготовить мясо к приготовлению, поскольку в нем держать надо всего полчаса. В противном случае, расползется на волокна.

Для поклонников вкуса поострее идеально подойдет маринад из горчицы. Подсластить и прибавить яркого вкуса можно, добавив в него чуть-чуть меда.

По материалам сайта Belnovosti