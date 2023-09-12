Экономист раскрыл судьбу рубля после 15 сентября: «судный день» для доллара все ближе

Курс валют приковал внимание даже далеких от экономики и мира финансов людей. Поскольку вызывает у многих опасения. Тенденция по ослаблению рубля длится много недель, что уже отразилось на ценах в супермаркетах.

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Однако уже 15 сентября ситуация может измениться, считает экономист и финансист Константин Церазов. Все складывается в настоящее время так, что в ближайшие пару недель доллар опустится до 90 рублей.

Чтобы это произошло, Церазов считает, что власти и Центробанк РФ должны придерживаться намеченного в последний месяц курса на поддержку рубля. То есть в случае, если Банк России сохранит повышенную ключевую ставку на заседании 15 сентября, экспортеры поддержат рост предложения валюты на рынке, а также будет реализована идея по ограничению оттока капитала из страны, то стабилизация курса рубля будет заметнее.

По материалам сайта 1prime