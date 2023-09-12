Зубная паста на кухне творит чудеса: использовали не по назначению и рады - все сияет

Зубная паста давно и прочно вошла в обиход как ежедневное средство гигиены. Однако, опытные хозяйки давно используют ее еще и на кухне. Поскольку выяснили, что этот продукт помогает им вести быт. Причем, независимо от ее стоимости – подойдет самая бюджетная.

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Так, паста помогает держать столовое серебро в чистоте и блеске. Если начистить ею утварь, то следы налета, окисления и потемнения уйдут с вилок и ложек.

Также зубную пасту применяют при очистке кастрюль и сковородок от гари и жира. Нужно нанести средство на загрязнения и подержать некоторое время. Затем потереть и смыть.

По материалам сайта Belnovosti