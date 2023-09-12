Как защитить маринады в банках от вздутия и порчи: секреты успешных заготовок на зиму

Закатать банки на зиму – довольно трудоемкое дело. Не достаточно накрутить заготовок и убрать их на хранение. Нужно еще сделать это так, чтобы сами банки после закрутки не взорвались. И это уже настоящая беда. Ведь продукты в этом случае безнадежно испорчены, а маринад разлился на полке, и его нудно убрать.

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Между тем, причин, по которым взрываются банки немало. Но главная – это попадание бактерий. Они вызывают брожение, давление повышается, крышка не выдерживает. Но недостаточно просто хорошенько простерилизовать тару. Есть еще несколько причин, которые важно исключать.

Если недоливать рассол до краев, то это чревато появлением бактерий. Также несоблюдение рецептуры влечет за собой нарушение технологии, поэтому «на глаз» лучше не готовить.

Некачественные или несвежие, а также плохо промытые плоды также могут повлиять на хранение. И если уксус добавлять в маринад не в конце его варки, а до того, как вода закипит – консервант потеряет свои свойства и в банке уже не поможет хранению.

Также лучше не экономить на крышках. Они должны быть качественными и не с истеченным сроком годности.

По материалам сайта Belnovosti