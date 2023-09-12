Как избавиться от колорадского жука раз и навсегда: сокрушительный удар надо наносить осенью

После того, как урожай картофеля собран, дачники успокаиваются. Мол, колорадский жук не страшен, можно про него забыть. Тем временем, вредитель просто готовится к зимовке. Холодов он не боится, а значит, в следующем сезоне беда повторится.

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Чтобы избавиться от полосатого вредителя и его прожорливого потомства, важно нанести сокрушительный удар осенью.

Для этого дачники должны убрать всю ботву пасленовых с огорода, лучше всего будет сжечь ее. Когда участок будет очищен, его поливают 4%-ным раствором куриного помета – на сотку идет 80 ведер. И спустя неделю перекапывают землю. Шансов выжить у жука не остается.

Также среди способов бороться с жуком – перекопка огорода внесением в почву луковой или чесночной шелухи.

А можно действовать более радикально. Один из агрессивных методов – это полив участка водным раствором аммиака. Считается, что в результате погибает до 80% всей зимующей популяции колорадского жука.

По материалам сайта Belnovosti