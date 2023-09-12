Пик пройден? Что будет с рублем в ближайшее время, рассказал помощник президента Максим Орешкин

Курс валют начнет меняться совсем скоро, поскольку пиковые значения пройдены и уже не повторятся. Об этом заявил «Интерфаксу» помощник президента РФ Максим Орешкин, с которым журналисты пообщались на Восточном экономическом форуме.

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Текущий курс рубля уже не является критическим, поскольку наметилась тенденция отката. И Орешкин подчеркнул, что в ближайшие месяцы на наш рынок будут поступать большие объемы валютной выручки за счет подорожавшего экспорта.

«С учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке», — объяснил эксперт.

Ключевая ставка, напомним, была повышена до 12% на внеочередном заседании Центробанка РФ в августе. Однако не исключено дальнейшее ее повышение.