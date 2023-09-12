«Идеальные отношения настанут»: эти два знака зодиака ждет большая радость в личной жизни в сентябре

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«У Скорпионов идут хорошие аспекты на, так сказать, обновление в личной жизни, что-то новое их ждет. Скорее всего, на это повлияет какая-то неожиданная встреча или знакомство. Скорпионы могут даже решится на то, что бы завести нового друга. Им может стать какое-то животное, которое они давно хотели, и это даст импульс новым чувствам которые и отразятся и на домочадцах. Это из серии, "я что такой злой был, просто у меня велосипеда не было", так же и со Скорпионами. Только им не хватает живности.

Рыб тоже ждут новые ощущения на любовном фронте. У них это произойдет за счет переключения с ожидания до погружения в какие-то новые идеи. Они отстраняется от погони за идеальными отношениями. И те самые идеальные отношения у них настанут. Когда им это уже станет не актуально, сразу все у них случится», – поделилась эксперт.