Что делать, чтобы капуста на грядке не потрескалась в сентябре: простые правила, но знает не каждый

Кочаны капусты могут потрескаться в конце сезона, если совершить ошибку с поливом на участке. Позднеспелые сорта, как правило, прекращают орошать совсем за месяц до сбора урожая. Если это не произойдет, целостность овощей будет нарушена.

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Если же стоит сухая погода, то поливать грядки надо продолжать до октября. А вот в случае, если начнутся дожди, то предотвращению растрескивания кочанов поможет проворачивание. Надо обхватить капусту руками и немного повернуть кочан против часовой стрелки.

Важно также обратить внимание на время сбора урожая, точнее погоду. Срезают кочаны в сухие дни, иначе овощи будут плохо храниться.

По материалам сайта Belnovosti