Вот зачем мудрые дачники оставляют на зиму корни капусты и помидоров в почве: секрет на миллион

В период сбора урожая некоторые дачники оставляют в земле корни помидоров и других растений. Оказывается, этот очень мудрый ход благоприятно влияет на почву и будущее плодородие.

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Ученый-агроном Анастасия Коврижных советует не удалять из земли не только помидоры, но и корневища других посадок. Например, перцев. Они помогают защищать почву от вредителей, как и помидоры.

Также лучше оставлять в земле корни капусты. Они насыщают почву азотом и хорошо разрыхляют ее. Прекрасно послужат остатки кукурузы – стебли и листва. Они идеально подойдут для мульчи по весне. А еще ботву от картофеля также не выкидывают, при условии, что она совершенно здоровая.

По материалам сайта Belnovosti