В сентябре раскидайте на грядках с клубникой эту чудо-смесь: в новом сезоне завалит урожаем

Осенью на огороде по-прежнему много хлопот. Дачники не только убирают урожай, но и совершают задел на будущее, создавая благоприятные условия на следующий сезон. Не обходится без подкормок – на зиму в них нуждаются многие растения.

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Клубнику опытные дачники удобряют одновременно для повышения урожайности, а также против появления вредителей. В сентябре ягода особенно сильно нуждается в калии, фосфоре, кальции и магнии. Для этого на грядки садоводы насыпают древесную золу и табачную пыль, смешанные один к одному.

Также эта смесь стимулирует рост клубники. В ней содержатся необходимые для этого цитокины, ауксины, гиббереллины.

По материалам сайта Belnovosti