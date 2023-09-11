Многие отмечают, что доллар становится все сильнее. Минувшим летом он даже перевалил отметку в 100 рублей. Однако позже курс снова упал. Американская валюта теперь ослабела, но не сильно. 11 сентября рубль продемонстрировал укрепление. Теперь доллар стоит ниже 97 рублей, а евро – ниже 104. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что в сентябре рубль еще будет укрепляться, но это продлится недолго.
Несмотря на все действия Центрального Банка, чтобы урегулировать ситуацию, уже после 22 сентября руль снова станет ослабевать. Эксперт признается, что в 2024 году курс снова удивит людей.
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«Но при этом среднесрочная тенденция на ослабление рубля остается в силе, невзирая на выросшие цены на нефть. В 2024 году пара доллар-рубль должна будет вернуться к максимумам весны 2022 года – в район 120 рублей», − заявил Потавин.
По его словам, негативное влияние оказывают низкие валютные сборы, пишет сайт bankiros.ru.