Опрысните помидоры этой смесью в сентябре: покраснеют и нальются соком за считанные дни

С наступлением осени дачники часто пытаются ускорить созревание плодов. Зачастую в сентябре еще есть зеленые томаты. Однако был раскрыт народный метод, который помогает ускорить этот процесс созревание плода. Для этого можно использовать не только покупные подкормки. Агроном Анастасия Коврижных рассказала, как сделать отличную смесь самостоятельно.
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По словам эксперта, нужно растворить в ведре воды несколько капель йода, пару кристалликов марганцовки, немного томатной пасты и ложку соли.
Полученным средством необходимо произвести опрыскивание, чтобы активизировать у растений выработку ликопина. Это пигмент, определяющего яркую окраску томатов, пишет портал «БелНовости».