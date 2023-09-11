Опрысните помидоры этой смесью в сентябре: покраснеют и нальются соком за считанные дни

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам эксперта, нужно растворить в ведре воды несколько капель йода, пару кристалликов марганцовки, немного томатной пасты и ложку соли.

Полученным средством необходимо произвести опрыскивание, чтобы активизировать у растений выработку ликопина. Это пигмент, определяющего яркую окраску томатов, пишет портал «БелНовости».