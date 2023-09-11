Позиции рубля улучшатся: что станет с курсом доллара к концу сентября

Эксперт отметил, что ЦБ объявило о временном ускорении проведения ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, что произошло как раз в тот момент, когда курс рубля ослабевал. Также когда доллар снова приближался к трехзначной отметке, было объявлено решение о росте продажи валюты. Повлияло на курорт и повышение ключевой ставки ЦБ РФ, но не так сильно, как многие ждали.

На фоне происходящего Центральный Банк попытался применить непосредственное регулирование курса рубля за счет продажи валюты.

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По словам Потавина, увеличение продаж юаней почти в 10 раз в период с 14 по 22 сентября длилось очень короткий период, поэтому уже вне этих дат курс рубля вновь может начать ослабление.

«Данная новость должна благоприятно сказаться на курсе российского рубля. Его позиции против доллара, евро и юаня до двадцатых чисел сентября могут укрепиться», — высказался эксперт.

Он также считает, что в сентябре курс доллара будет находиться в пределах 96–100 рублей, а евро — 103–106 рублей, пишет сайт Bankiros.ru.