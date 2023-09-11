Суперстимулятор для гортензий: даем в сентябре — в новом году кусты цветут еще пышнее

Гортензии радуют нас пышными шапками с середины лета до первых заморозков. Такой длительный период цветения отнимает у растений много сил. Поэтому им необходима подкормка.

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В это время года гортензиям нужен фосфор и калий. Эти элементы помогут растениям заложить почки на новый период. Стимулирующую смесь можно приготовить самостоятельно.

Возьмите 50 гр суперфосфата и 25 гр сульфата калия. Рассыпьте получившуюся подкормку под кустами и обильно полейте водой. Данного количества удобрения хватит для клумбы размером в 1 метр квадратный.

Важное условие: почва должна быть теплой. Только в этом случае процедура пойдет на пользу.

Источник: flowergarden.pro