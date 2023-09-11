Всего пара ложек — борщ сразу станет в миллион раз вкуснее, чем в ресторане: секретный ингредиент

Оказывается, тут дело именно в густоте и насыщенности супа. Борщ должен быть максимально ароматным, а его бульон должен быть сытным.

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Секретом профессиональных поваров оказался картофель. Чтобы сделать суп чуть более густым, нужно добавить в конце приготовления немного размятого в пюре отварной картошки. Достаточно пары ложек. Блюдо сразу станет не только более насыщенным, но и питательным, пишет food.ru.