Всего пара ложек — борщ сразу станет в миллион раз вкуснее, чем в ресторане: секретный ингредиент

Борщ является блюдом, которое обожают в России. Однако приготовить суп можно по разным рецептам. Обычно дома он получается более жидким, чем в ресторанах. Идеальное соотношение продуктов порой подбирают годами. Однако некоторые хозяйки нашли способ, как сделать борщ вкуснее, чем в ресторане. Это простой ингредиент, который кардинально меняет вкус.
Оказывается, тут дело именно в густоте и насыщенности супа. Борщ должен быть максимально ароматным, а его бульон должен быть сытным.
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Секретом профессиональных поваров оказался картофель. Чтобы сделать суп чуть более густым, нужно добавить в конце приготовления немного размятого в пюре отварной картошки. Достаточно пары ложек. Блюдо сразу станет не только более насыщенным, но и питательным, пишет food.ru.