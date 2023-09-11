Смородина любит это удобрение: льем в сентябре под каждый куст — в новом году снимаем по два урожая

Мечтаете собрать двойной урожай смородины? Тогда займитесь делом. Сейчас самое время подкормить кустарник фосфорно-калийным удобрением.

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Если обеспечить культуру этими элементами в сентябре, то в новом году она вас приятно удивит количеством и качеством ягод.

Ничего сложного. Сначала размешайте в 10 литрах воды 20 граммов двойного суперфосфата. Затем приготовьте водный раствор сульфата калия. На ведро жидкости потребуется взять 30 граммов препарата.

Оба состава вносятся под корень. Они будут полезны для всех сортов смородины. Подкормку можно проводить с интервалом в несколько дней. Главное — успеть побаловать культуру до 1 октября.

Источник: oazisvdome.ru