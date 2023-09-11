Иначе сразу начнут гнить — частая ошибка: как правильно хранить кабачки

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Отмечается, что если срезать кабачок с грядки, то нужно оставить часть побега, и сразу с грунта не убирать. В этом кроется хитрость — овощи должны пару дней полежать и погреться на солнышке. Это позволит достичь нужного эффекта — кабачки будут долго свежими.

А вот хранить плоды лучше всего в деревянных ящиках, которые в идеале надо поместить в погреб. Также перед закладкой на хранение кабачки ни в коем случае нельзя мыть. В противном случае овощи сразу начнут гнить пишет сайт belnovosti.