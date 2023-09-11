В Роскачестве назвали лучшую томатную пасту — все натуральное, идеальный состав: берите только ее

Многие добавляют в блюда томатную пасту. Она также является основой для супов, соусов и используется при тушении мяса. Однако на прилавках магазинов появилось столько марок томатной пасты, что сложно выбрать идеальную.
Роскачество исследовало 20 популярных торговых марок томатной пасты по 455 показателям, чтобы проверить ее качество и безопасность. Только 25% исследованной продукции соответствуют требованиям законодательства,
По словам специалистов, томатная паста имеет весомые отличия от томатного пюре. В ней должно быть определенное количество растворимых сухих веществ — в пасте их должно быть выше 25%, а вот в пюре — 12–24%. В ходе исследования выяснилось, что в большинстве товаров эти пропорции нарушены.
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Однако несколько брендов соблюли все требования законодательства. Лучшими были названы: GREE RAY «Ящик Астраханских помидоров», «Маркет Перекресток», «Помидорка», «Ашан», «Кубаночка». В них не было обнаружено консервантов, а также вредных добавок.