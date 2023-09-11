В Роскачестве назвали лучшую томатную пасту — все натуральное, идеальный состав: берите только ее

По словам специалистов, томатная паста имеет весомые отличия от томатного пюре. В ней должно быть определенное количество растворимых сухих веществ — в пасте их должно быть выше 25%, а вот в пюре — 12–24%. В ходе исследования выяснилось, что в большинстве товаров эти пропорции нарушены.

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Однако несколько брендов соблюли все требования законодательства. Лучшими были названы: GREE RAY «Ящик Астраханских помидоров», «Маркет Перекресток», «Помидорка», «Ашан», «Кубаночка». В них не было обнаружено консервантов, а также вредных добавок.