Назван лучший отечественный шоколад: чистый состав — дешевле и вкуснее импортных аналогов

Шоколад в магазинах представлен в огромном ассортименте. Вот только не каждая плитка полезна для здоровья. Иногда за красивыми яркими обертками скрывается куча не самых хороших добавок.

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Эксперты «МаркиКачества» изучили рынок, провели исследования и назвали лучший российский шоколад. Им оказался продукт торговой марки «А. Коркунов».

По словам специалистов, в плитках отечественного производителя нет ни грамма пальмового масла. А это в наше время большая редкость.

Кроме того, продукция марки отличается не самыми высокими ценами. Стандартная плитка шоколада стоит около 170 рублей, что гораздо ниже стоимости многих импортных аналогов.

Источник: markakachestva.ru