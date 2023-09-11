Как превратить килограмм фарша в два килограмма котлет: добавляем секретный продукт — не хлеб

Чтобы сделать котлеты более сочными и при этом существенно сэкономить на мясе, в советских столовых разбавляли фарш размоченным хлебным мякишем. Этот рецепт до сих пор пользуется спросом. Он стал котлетной классикой. Однако есть и другой вариант.

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Опытные кулинары подсказали, что вместо булки можно использовать сезонные овощи. Получится ничуть не хуже, чем с добавлением хлеба. Но гораздо полезнее для фигуры. Так как такое блюдо содержит намного меньше калорий.

Инструкция простая. Берите все, что попадется под руку. Отлично подойдут кабачки, картофель, помидоры, морковь и даже огурцы. Овощи нужно измельчить на терке и добавить в фарш в соотношении 1 к 1. Не беспокойтесь: вкус мяса не пострадает. Котлеты получатся очень сочными и вкусными. Подружки будут выпрашивать рецепт.

Источник: novate.ru