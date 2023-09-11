Осень в России началась с теплой погоды во многих регионах. Но кое-где были сильные ливни. При этом синоптики предупреждали, что в Сибири уже не будет бабьего лета. А вот в Москву пришла вторая волна тепла. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что жители центра Европейской части России будут наслаждаться солнечной и теплой погодой практически всю неделю.
«Можно называть это бабьим летом или просто наслаждаться теплой солнечной погодой, которая будет радовать нас большую часть недели», — сказал синоптик.
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По его словам, до пятницы, 15 сентября, будет солнечно и малооблачно. Воздух в Ярославле, Костроме, Иванове прогреется до +20 градусов. В Москве будет еще теплее — там столбики термометров покажут до +22 градусов, а вот ночи будут довольно холодными — около 4–9 градусов.
Однако в пятницу через эти области пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет дождь и понижение температуры на 3–4 градуса.