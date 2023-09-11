«Можно называть это бабьим летом или просто наслаждаться теплой солнечной погодой, которая будет радовать нас большую часть недели», — сказал синоптик.

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По его словам, до пятницы, 15 сентября, будет солнечно и малооблачно. Воздух в Ярославле, Костроме, Иванове прогреется до +20 градусов. В Москве будет еще теплее — там столбики термометров покажут до +22 градусов, а вот ночи будут довольно холодными — около 4–9 градусов.

Однако в пятницу через эти области пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет дождь и понижение температуры на 3–4 градуса.