Как хранить томаты, чтобы они были свежими два месяца: холодильник не нужен — важен правильный сосед

Сезон помидоров подходит к концу. Часть плодов все еще висит на ветках. Однако это ненадолго. Очень скоро их придется собрать, и тогда остро встанет вопрос хранения. Чтобы томаты оставались свежими как можно дольше, ушлые торговцы овощами пользуются одной маленькой хитростью. Попробуйте сделать так же. Вы будете в полном восторге.

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Инструкция очень простая. Оказывается, увеличить срок годности помидоров можно с помощью правильно подобранных соседей. Речь идет о чесноке и луке. Подойдет любой из этих овощей. Возьмите одинаковое количество помидоров и луковиц, уложите их в одну коробку и оставьте ее в хорошо проветриваемой комнате, вдали от солнечного света.

Вот увидите: плоды останутся свежими минимум два месяца. Секрет в том, что в луковицах содержится огромное количество фитонцидов. А эти вещества замедляют процесс гниения.

Источник: Telegram-канал «Мой урожай. Сад. Огород. Цветы».