Беспроигрышное вложение денег: эти принты никогда не выходят из моды — стильные и женственные

Стилист Анастасия Хохлова назвала модные принты в одежде, которые не выходят из моды. Вещи с такими узорами совершенно точно станут одним из удачных вложений денег.
По словам эксперта, в тренде животные рисунки. Однако стоит правильно сочетать в образе леопардовый принт, зебру или питона. Если не переборщить, то наряд будет смотреться красиво и станет уместным во многих случаях.
Также актуальна вертикальная полоска. Она не только на пике моды, но и способна визуально стройнить.
Стилист напомнила, что гусиная лапка — прекрасный вариант и шикарно смотрится на кардиганах и верхней одежде. Главный плюс этого узора — универсальность.
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Эксперт призналась, что, нося такие наряды, стоит помнить про законы стиля: использовать в образе только один из принтов и применять его дозировано.
«Либо это только верхняя одежда, либо обувь. Возможен вариант, что обувь и сумка с принтом, но не всегда это смотрится удачно», — сказала Хохлова, пишет портал «Городовой».