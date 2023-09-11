Беспроигрышное вложение денег: эти принты никогда не выходят из моды — стильные и женственные

По словам эксперта, в тренде животные рисунки. Однако стоит правильно сочетать в образе леопардовый принт, зебру или питона. Если не переборщить, то наряд будет смотреться красиво и станет уместным во многих случаях.

Также актуальна вертикальная полоска. Она не только на пике моды, но и способна визуально стройнить.

Стилист напомнила, что гусиная лапка — прекрасный вариант и шикарно смотрится на кардиганах и верхней одежде. Главный плюс этого узора — универсальность.

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Эксперт призналась, что, нося такие наряды, стоит помнить про законы стиля: использовать в образе только один из принтов и применять его дозировано.