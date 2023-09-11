Натрите кран этим дешевеньким средством: налет и ржавчина больше никогда не появятся

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Знакомая ситуация? Спешим вас обрадовать. Оказывается, есть простой способ решить эту проблему. Вам потребуется только мягкая тканевая салфетка и любой питательный крем. Можно взять даже просроченный. Это никак не повлияет на конечный результат.

Инструкция простая. Нанесите косметическое средство на тряпку и вотрите его в поверхность крана. После этих действий на хромированных элементах появится невидимая пленка, которая и будет защищать смеситель от загрязнений.

Обновляйте слой крема один раз в неделю. Пользуйтесь этим советом, и ваша сантехника будет всегда выглядеть опрятно.

Источник: tut-news.ru