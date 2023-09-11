Ищут во всех магазинах: такие тренчи станут самыми модными этой осенью — настоящий шик

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«Тренчи актуальны все те же самые, что и в прошлом сезоне. То есть, свободного кроя с длиной ниже колен. Цветовая гамма, в принципе, любая. Тренд сейчас на розовый и на экокожу», — пояснила стилист.

К слову, есть также вещи, которые точно не стоит носить. Они мгновенно старят и портят фигуру. О таких нарядах также рассказала стилист.