Ищут во всех магазинах: такие тренчи станут самыми модными этой осенью — настоящий шик

С наступлением осени необходимо пополнить гардероб стильными нарядами. Важно иметь красивую верхнюю одежду. Многим надоели куртки и косухи, поэтому не первый год актуальны тренчи. Это облегченный вариант плаща. Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова рассказала, какие именно тренчи стоит покупать этой в этом сезоне. Специалист не стала утаивать, что основные тенденции не изменились.
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«Тренчи актуальны все те же самые, что и в прошлом сезоне. То есть, свободного кроя с длиной ниже колен. Цветовая гамма, в принципе, любая. Тренд сейчас на розовый и на экокожу», — пояснила стилист.
К слову, есть также вещи, которые точно не стоит носить. Они мгновенно старят и портят фигуру. О таких нарядах также рассказала стилист.