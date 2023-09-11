Натираем хозяйственным мылом и отправляем в микроволновку: достаем чище чистого — эффективный способ стирки вещей

Микроволновая печь. Фото: Global Look Press

Лайфхаки касаются отстирывания кухонных полотенец.

Чтобы отстирать от пятен кухонные полотенца, вовсе не обязательно включать стиральную машинку.

Справиться даже со сложными пятнами поможет микроволновая печь. Эффективность отстирывания такая же, как и при длительном кипячении.

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Нужно намочить полотенце и натереть его хозяйственным мылом, затем положить в пакет и не завязывать его.

Затем отправить все в микроволновку, выставить мощность на 400–500 Вт и включить максимум на полторы минуты.

Когда микроволновка остановится, дождитесь, пока пакет и его содержимое остынут, иначе рискуете получить ожог. Если результатом вы остались недовольны, включите микроволновку еще раз.

Полотенце после такой стирки останется только хорошо выполоскать.

По материалам remontkit.ru

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