Натираем хозяйственным мылом и отправляем в микроволновку: достаем чище чистого — эффективный способ стирки вещей

Чтобы отстирать от пятен кухонные полотенца, вовсе не обязательно включать стиральную машинку.
Справиться даже со сложными пятнами поможет микроволновая печь. Эффективность отстирывания такая же, как и при длительном кипячении.
Нужно намочить полотенце и натереть его хозяйственным мылом, затем положить в пакет и не завязывать его.
Затем отправить все в микроволновку, выставить мощность на 400–500 Вт и включить максимум на полторы минуты.
Когда микроволновка остановится, дождитесь, пока пакет и его содержимое остынут, иначе рискуете получить ожог. Если результатом вы остались недовольны, включите микроволновку еще раз.
Полотенце после такой стирки останется только хорошо выполоскать.
По материалам remontkit.ru