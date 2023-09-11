Натираем хозяйственным мылом и отправляем в микроволновку: достаем чище чистого — эффективный способ стирки вещей

Нужно намочить полотенце и натереть его хозяйственным мылом, затем положить в пакет и не завязывать его.

Затем отправить все в микроволновку, выставить мощность на 400–500 Вт и включить максимум на полторы минуты.

Когда микроволновка остановится, дождитесь, пока пакет и его содержимое остынут, иначе рискуете получить ожог. Если результатом вы остались недовольны, включите микроволновку еще раз.

Полотенце после такой стирки останется только хорошо выполоскать.

По материалам remontkit.ru