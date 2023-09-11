Спать будет хотеться сразу: такие оттенки идеально подходят для интерьера спальни — дизайнер раскрыла секрет

По словам эксперта, не стоит бояться использовать черно-белую классику. Такое сочетание смотрится очень элегантно и помогает расслабиться.

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Но если хочется сделать спальню более яркой, то также специалист рекомендует использовать красный, желтый, оранжевый и другие теплые цвета. Однако лучше всего применять в небольших и немногочисленных акцентах. А вот фон же должен быть нейтральным — белым, серым, бежевым, пишет сайт belnovosti.