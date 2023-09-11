Представители этих знаков зодиака не годятся в мужья: брак будет кошмарным — подумайте сто раз

Не все мужчины созданы для брака. Некоторые обладают весьма неуживчивым характером. Они могут быть хороши собою и невероятно интересными личностями. Вам даже начнет казаться, что вот он, тот самый принц. Однако спешить не стоит. Присмотритесь. Астрологи утверждают, что представители 3-х знаков зодиака совершенно не годятся в мужья. Речь идет о Стрельцах, Весах и Скорпионах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Стрельцы слишком любят свободу. Они не выносят тех, кто пытается посягнуть на их независимость. Мужчины этого знака не признают правил и ограничений. Поэтому, как бы вам этого ни хотелось, вероятнее всего, укротить этого красавчика не получится.

Весы умеют красиво ухаживать, они могут быть настоящими романтиками. Однако конфетно-букетный период будет весьма недолгим. Спектакль закончится сразу после похода в ЗАГС. Когда мужчина поймет, что дело сделано, он тут же покажет свой эгоистичный характер.

Скорпионы могут стать кошмаром всей вашей жизни. Мужчины, рожденные под этим знаком, обладают вспыльчивым нравом. Они ревнивы до умопомрачения и при этом являются непревзойденными манипуляторами. Очень опасное сочетание. Подумайте сто раз, нужно ли вам это.

Источник: tut-news.ru